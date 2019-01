Landkreis Tirschenreuth: Lkw-Gespann fängt in Firmenhalle Feuer

Am Morgen brannte ein abgestelltes Lkw-Gespann in einer Firmenhalle im Kemnather (Lkr. Tirschenreuth) Industriegebiet. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein Verkehrsteilnehmer den Rauch aus der Firmenhalle am frühen Morgen.

Halle und Lkw beschädigt: 250.000 Euro Sachschaden

Das Feuer brach aus bislang unbekannter Ursache aus und beschädigte neben mehreren Lkw auch Teile der Halle und des Bürotrakts. Der Sachschaden beträgt laut Polizei mindestens 250.000 Euro. Rund 135 Einsatzkräfte waren vor Ort, um den Brand zu löschen.