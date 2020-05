Landkreis Tirschenreuth als Risikogebiet? Wirbel in Social-Media

Ein Ausschnitt eines Fragebogens des Bundeswehr-Krankenhauses Ulm sorgt in den sozialen Medien derzeit für Aufsehen. Hierbei handelt es sich um einen Fragebogen zur Aufnahme stationärer Patienten in dem explizit gefragt wird, ob der Patient in einem Risikogebiet, wie dem Landkreis Tirschenreuth in Bayern war. Auf dieser Checkliste ist der Landkreis Tirschenreuth somit als mögliches Aufnahmehindernis genannt.

Veralteter Fragebogen

An zweiter Stelle müssen Patienten die Frage: "Wurde in den letzten zwei Wochen das Ausland oder der Landkreis Tirschenreuth (Bayern) besucht?" beantworten. Die Leiterin der Hygienefachabteilung des Bundeswehrkrankenhauses Ulm, Sabine Wenninger, erklärt den Sachverhalt auf Anfrage des BR folgendermaßen: Der Fragenkatalog stamme aus ihrer Abteilung, sei allerdings schon veraltet. Mittlerweile werde nicht mehr explizit nach dem Landkreis Tirschenreuth gefragt, so Wenninger weiter.

Risikogebiete ändern sich ständig

Die Abfrage von Risikogebieten richte sich nach der Risiko-Einschätzung des Robert Koch Instituts. Da sich die Risikogebiete aber nun ständig änderten, sei die Formulierung nun allgemeiner gehalten. "Risikogebiete in Deutschland" heiße es mittlerweile, so Wenninger weiter.