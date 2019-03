Landkreis Straubing-Bogen bald schon "Fairtrade-Landkreis"

Jetzt ist es so weit, der Landkreis Straubing-Bogen hat alle Voraussetzungen erfüllt, um sich offiziell für den Fairtrade-Landkreis zu bewerben. Das ist in der vierten Sitzung der Fairtrade-Steuerungsgruppe des Landkreises Straubing-Bogen jetzt bekannt gegeben worden.

In acht Wochen: Straubing als Fairtrade-Landkreis

Die Unterlagen werden an TransFair e.V. geschickt, dort werden sie geprüft und nach acht Wochen erhält der Landkreis laut Koordinator Klaus Achatz vom Landratsamt dann offiziell den Titel "Fairtrade-Landkreis" verliehen.

21 Einzelhandelsgeschäfte und elf Gastronomiebetriebe für Fairtrade-Produkte

Für den Titel mussten mindestens 21 Einzelhandelsgeschäften und mindestens elf Gastronomiebetriebe, in denen jeweils mindestens zwei Fairtrade-Produkte angeboten werden, gefunden werden. Mittlerweile sind 33 Einzelhandelsgeschäfte mit an Bord und elf Gastronomiebetriebe.

Nachhaltige Projekte auch wirklich umsetzen

Eine Hürde stellte das Finden der Gastronomiebetriebe dar - dafür wurde aber in Sankt Englmar eine Werbeaktion gestartet, um Gastronomiebetriebe dafür gewinnen zu können. Weniger problematisch war es, jeweils einen Verein, eine Kirche und eine Schule für die Teilnahme zu begeistern. Insgesamt sieben Vereine, Kirchen, Schulen und Gemeinden hatten sich bereits frühzeitig nach den ersten Treffen der Steuerungsgruppe gemeldet.

Mit der Bewerbung ist es aber nicht getan - jetzt müssen die konkreten nachhaltigen Projekte auch umgesetzt werden, beispielsweise durch öffentliche Beschaffung von Fairtrade-Kleidung und -fußbällen.

Fairtrade-Landkreise in Bayern noch Seltenheit

In ganz Deutschland gibt es 587 Fairtradetowns, wobei in dieser Zahl Städte und Landkreise zusammengerechnet sind. Fairtrade-Landkreise selbst sind in Bayern noch eine Seltenheit, bisher haben erst sieben das Siegel erhalten. Allerdings laufen derzeit in zahlreichen anderen Landkreisen – wie in Straubing-Bogen – die Vorbereitungen und Bewerbungen um den Titel als Fairtradetown bzw. Fairtrade-Landkreis.