Landkreis Schweinfurt erneut "Fairtrade-Landkreis"

Der Landkreis Schweinfurt darf sich weiterhin "Fairtrade-Landkreis" nennen - für zwei weitere Jahre. Das teilte das Landratsamt heute mit. 32 Einzelhändler haben angegeben, Fairtrade-Produkte zu verkaufen, beispielsweise Schokolade oder Kaffee. Dabei ist unter anderem auch ein Blumengeschäft, das fair gehandelte Rosen verkauft oder ein Juwelier, der fair gehandeltes Gold verarbeitet.

Siegel steht für faire Löhne

Fair gehandelt bedeutet, dass die Arbeiter in den Herkunftsländern faire und dem Land angemessene Löhne erhalten. Die Auszeichnung erhielt der Landkreis durch TransFair e.V. erstmalig im Jahr 2017. Seitdem baut der Landkreis Schweinfurt sein Engagement weiter aus. Bei seiner erstmaligen Auszeichnung im Jahr 2017 war der Landkreis Schweinfurt der fünfte Landkreis in Bayern.

600 deutsche Kommunen tragen den Titel

Die Kampagne gibt es in 36 Ländern mit über 2.200 sogenannten Fairtrade-Towns. In Deutschland tragen derzeit 600 Kommunen den Titel. "Wir im Landratsamt nehmen dieses Thema sehr ernst und sehen die Bestätigung der Auszeichnung als Motivation und Aufforderung den eingeschlagenen Weg fortzusetzen", wird der Schweinfurter Landrat Florian Töpper in einer Pressemitteilung zitiert.