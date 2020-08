17.08.2020, 07:28 Uhr

Mann in Asylunterkunft in Teublitz verletzt

Ein 27-jähriger Iraker ist am Samstagabend in einer Asylunterkunft im Landkreis Schwandorf so schwer verletzt worden, dass er operiert werden musste. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Polizei sucht nach dem Täter und Zeugen.