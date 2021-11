Landkreis Schwandorf impft bald im Supermarkt

In der früheren Apotheke im Schwandorfer Globus, die ein Autohaus als Ausstellungsfläche nutzt, wird eine feste Außenstelle des Impfzentrums eingerichtet. Bereits in dieser Woche werden die Räume ausgestattet und das neue Personal eingearbeitet, teilte das Landratsamt Schwandorf mit. Im Laufe der kommenden Woche soll der tageweise Betrieb dann starten. Wenn mehr Personal gefunden ist, werden die Kapazitäten ausgeweitet, heißt es.

Landrat bedankt sich für "unbürokratische Zusammenarbeit"

Im Sommer war vor dem Globus häufig ein Impfmobil gestanden. Der Schwandorfer Landrat Thomas Ebeling (CSU) bedankte sich bei den Beteiligten dafür, dass nun eine feste Außenstelle möglich wurde. So habe das Autohaus Maschek die von ihm angemietete Fläche unbürokratisch zur Verfügung gestellt. "Ohne die beteiligten Akteure und deren unkomplizierte Zusammenarbeit, aber auch deren unbändigen Willen helfen zu wollen, wäre diese Lösung nicht realisierbar gewesen", heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes.

Bis zu vier Stunden Wartezeit im Impfzentrum

Das Impfzentrum des Landkreises Schwandorf ist im ehemaligen Krankenhaus in Nabburg. Hier kam es zuletzt zu Wartezeiten von bis zu vier Stunden. Am Samstag wurde die freie Impf-Sprechstunde, die eigentlich von 14 bis 17 Uhr angesetzt war, bis 20.30 Uhr verlängert. Mehr Personal sei aber gefunden, so das Landratsamt. Demnach können nun weitere Schichten besetzt werden und "in den nächsten Wochen mehr Personen mit einer Schutzimpfung im Impfzentrum versorgt werden".

Impf-Außenstelle von Maxhütte-Haidhof verlegt

Bislang hatte das Impfzentrum keine feste Außenstelle in Schwandorf. Bis zu ihrer Schließung gab es eine Dependance in Maxhütte-Haidhof. Zwei Gründe sprachen laut Landratsamt dafür, jetzt nach Schwandorf zu gehen: Hier sei es deutlich leichter gewesen, Personal zu gewinnen. Und auch die Rahmenbedingungen seien hier besser als bei einer Wiedereröffnung in Maxhütte-Haidhof.

"Während nach Maxhütte-Haidhof diejenigen kamen, die sich geplant impfen lassen wollten und dabei die kürzere Entfernung gegenüber Nabburg schätzten, haben wir jetzt auch Personen im Blick, die am Rande eines Kaufhausbesuches spontan bereit sind, sich impfen zu lassen", so ein Sprecher. "Ganz im Sinne der von der Politik geforderten niedrigschwelligen Impfangebote."