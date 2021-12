Landkreis Schwandorf: Im Supermarkt wird geimpft

Zur Mittagszeit hat sich im Schwandorfer Globus-Markt schon eine lange Schlange gebildet. Rund 25 Menschen stehen im Foyer an, zwischen Lotto-Laden, Schlüsseldienst und dem Eingang zur Getränkeabteilung. Am Vormittag haben sich hier in der neuen Zweigstelle des Impfzentrums bereits rund 100 Menschen impfen lassen. Am Nachmittag sind Impfungen auch spontan ohne Termin möglich.

Sorge vor neuer Virusmutante "Omikron"

Auch Klaus Lindner steht in der Schlange. Er will sich seine Zweitimpfung abholen. "Ich habe jetzt drei Wochen und einen Tag gewartet und jetzt kann ich es kaum erwarten." Er habe lange gezögert, sagt er. Sich aber dann doch durchgerungen. Einerseits aus Sorge wegen der neu aufgetretenen "Omikron"-Variante des Coronavirus. Hauptsächlich aber, um wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Dazu kam Druck aus der Familie. Seine Frau sei geimpft, er nicht. "Das passt nicht zusammen", sagt Lindner.

Der Impfnachmittag ohne Termin soll ein Angebot ohne große Hürden sein. Der Supermarkt sei dafür ideal, sagt der ärztliche Leiter, Moritz Maenner. Das habe sich schon im Sommer gezeigt, als zeitweise ein Impfbus auf dem Supermarkt-Parkplatz stand. "Hier gibt es oft einen Aha-Effekt. Die Leute fahren mit dem Einkaufswagen vorbei und sagen 'Oha, das Impfzentrum ist da'", sagt der Arzt. Gerade Menschen, bei denen eine Drittimpfung ansteht, würden dann häufig gleich Interesse zeigen.