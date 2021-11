Landkreis Rottal-Inn verschärft Maßnahmen schon ab Samstag

Das exponentielle Wachstum der Corona-Zahlen hat die Bayerische Staatsregierung dazu veranlasst, erneut schärfere Maßnahmen einzuführen. Besonders in Regionen mit sehr hohen 7-Tage-Inzidenzen von über 1.000 werden ab kommenden Mittwoch verschärfte Regelungen gelten.

Rottal-Inn verschärft ab Samstag

Der Landkreis Rottal-Inn verschärft schon am Samstag seine Regeln für Veranstaltungen. Wie das Landratsamt mitteilte, gelten bei öffentlichen wie privaten Feiern unter freiem Himmel ab 100 Teilnehmern die 2G-Regel und Maskenpflicht.

Die für den Samstag angekündigte Privatparty mit 500 Gästen, die im Landkreis Rottal-Inn in den letzten Tagen für Aufregung gesorgt hatte, ist jetzt abgesagt. Das habe der Veranstalter dem Landratsamt und der Polizei mitgeteilt, sagte der Dienstellenleiter der Polizeiinspektion Eggenfelden, Armin Zehentbauer, auf BR-Nachfrage. Die Polizei werde am Samstag auch kontrollieren, ob das wirklich der Fall sei.

Fünf Hotspot-Regionen in Niederbayern

Der südliche niederbayerische Landkreis gilt seit vergangener Woche als Hotspot in Deutschland. Er war der erste, der eine Inzidenz von 1.000 überstieg. Am Freitagmorgen lag die 7-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut bei 1.424. Das ist zum wiederholten Male die höchste Inzidenz in der gesamten Bundesrepublik.

Öffentliches Leben wird heruntergefahren

Auch vier weitere niederbayerische Landkreise sind derzeit Corona-Hotspots. Die Kreise Freyung-Grafenau, Landshut, Dingolfing-Landau und Passau liegen allesamt über dem Inzidenzwert 1.000. Für sie gilt, wie für alle anderen bayerischen Regionen mit einer so hohen Inzidenz, dass das öffentliche Leben weitestgehend heruntergefahren werden soll.

Das heißt, dass die Gastronomie, Hotels und alle Sport- und Kulturstätten schließen müssen. So beschloss es die Staatsregierung. Auch Friseure und andere körpernahe Dienstleister dürfen für drei Wochen nicht arbeiten. Hochschulen dürfen bei einer Inzidenz über 1.000 nur digitale Lehrveranstaltungen anbieten. Der Handel bleibt geöffnet, allerdings müssen hier pro Kunde 20 Quadratmeter Platz vorhanden sein. Das heißt, nur halb so viele Kunden wie in anderen Regionen dürfen sich hier in einem Geschäft aufhalten.

Sinkt die Inzidenz für mindestens fünf Tage unter die 1.000er-Grenze, werden die Regeln aufgehoben.