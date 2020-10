Landkreis Rottal-Inn: Landrat zufrieden mit Test-Strategie

Es ist eine gefährliche Höchstzahl, mit der der Landkreis Rottal-Inn gerade in den Nachrichten auftaucht. Weit über 200 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner. So viele Menschen wie sonst nirgendwo in Bayern haben sich dort mit dem Coronavirus infiziert. Deshalb haben die Behörden gestern auch die Notbremse gezogen und einen faktischen Lockdown ausgerufen. Nach dem Berchtesgadener Land müssen die Menschen jetzt also auch in Niederbayern mit strengen Ausgangsbeschränkungen klar kommen.

"Allein heute testen wir wieder 300 Schüler. Das muss organisiert werden und da ist mehr Aufwand dahinter, wie man vielleicht nach außen sieht." Michael Fahmüller

Weitere Testkapazitäten im Aufbau

Die Schüler würden in einem zusätzlichen Testmobil der Regierung von Niederbayern getestet, so der Landrat. "Bei uns ist es jetzt schon seit einer knappen Woche relativ eng, weil wir ehrlicherweise auch Kapazitäten blockiert haben, um (Menschen) mit Symptomen testen zu können. Das heißt, die freiwilligen Tests haben wir eher begrenzt, um die notwendigen Kapazitäten für uns zu haben. Das ist uns auch geglückt." Er rechne damit, dass bis spätestens Ende der Woche eine zusätzliche Teststation in der Grenznähe in Simbach am Inn aufgebaut werden könne, "(...) die nochmal 500 Tests am Tag machen kann."

Hoffnung auf schnelle Entspannung

Wie lange der faktische Lockdown im Landkreis Rottal-Inn dauern werde, sei nicht an einer Zahl festzumachen, so der Landrat: "Da gibt es keine Grenze, die irgendwo festgelegt ist. Da muss man schauen, wie die Infektionsketten sind." Er habe die Hoffnung, dass die Kontaktketten nun schon früh unterbrochen werden konnten. "Und das macht mir Hoffnung, dass wir vielleicht dann wirklich nach zehn Tagen die Zahlen wieder soweit haben, dass wir unter einen Wert von 100 kommen, am liebsten natürlich unter 50 kommen, weil dann keine Einschränkungen mehr gelten."