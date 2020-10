Landkreis Rottal-Inn: Inzidenzwert 134,2 und Demo gegen Masken

Lockdown wie in Berchtesgaden verhindern

Pressesprecher Kempf sagte dem Bayerischen Rundfunk zu der gestrigen Demonstration vor dem Landratsamt, er habe Verständnis, dass man sich Sorgen um seine Kinder mache, aber der Landkreis sei zum einen ohnehin an die Weisungen der Staatsregierung gebunden. Zum anderen habe der Landkreis letzte Woche sogar zuerst versucht, in seiner Allgemeinverfügung die Maskenpflicht an Schulen generell zu umgehen. Damit hatte der Landkreis Rottal-Inn ein Alleinstellungsmerkmal bei den Maßnahmen, auch dagegen habe es aber zuvor Beschwerden aus der Bevölkerung gegeben.

Der Landkreis wolle jetzt weiterhin alles dafür tun, dass der Inzidenzwert nicht in den kritischen Bereich wie in Berchtesgaden komme. Man sei im Moment aber zuversichtlich, da die ersten Fälle der bekannten Hotspots in der Stadt Simbach am Inn nun wieder aus der Quarantäne entlassen werden konnten, sagte Pressesprecher Mathias Kempf heute dem BR.

Keine örtlichen Hotspots im Landkreis Rottal-Inn mehr

Aktuelle Zahlen aus Rottal-Inn: Insgesamt sind laut Landratsamt im Moment (Stand: 20.10., 9:00 Uhr) 166 Personen aktiv am Coronavirus erkrankt. Außerdem befinden sich im Landkreis Rottal-Inn derzeit 959 Menschen in Quarantäne. Am Samstag (17.10.) sind 38 neue Fälle dazugekommen, am Sonntag (18.10.) waren es 20 neue Fälle, am Montag (19.10.) waren es zwei. Fast alle neuen Fälle verteilen sich laut Landratsamt auf den gesamten Landkreis, es gebe also derzeit keine Hotspots mehr, sagte Pressesprecher Kempf dem BR. Zuvor gab es Hotspots an zwei Asylbewerberunterkünften und am Maria-Ward-Heim in Simbach am Inn.

In der Unterkunft außerhalb des Stadtgebiets von Simbach gab es in Folge eines Falls weitere acht positive Testergebnisse. Nach dem Fall an einer weiteren Asylbewerberunterkunft in Eggenfelden sei jedoch kein einziger weiterer positiver Fall aufgetreten. Von den insgesamt 166 Personen werden derzeit 15 Personen stationär behandelt, drei davon auf der Intensivstation. Die Behandlung wird an den Rottal-Inn Kliniken im Krankenhaus Eggenfelden und dem InnKlinikum Mühldorf am Inn durchgeführt.