Landkreis Roth wird Vorreiter bei Teststrategie von Unternehmen

Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie, sollen Mitarbeitende von zuhause aus arbeiten, um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten. Wo das nicht möglich ist, sollen im Landkreis Roth Schnelltests in Unternehmen mehr Sicherheit vor einer Ansteckung mit dem Virus bieten.

In zwei Wochen 40 Unternehmen dabei

Die Idee dazu hatte das Gesundheitsamt in enger Abstimmung mit der Regierung und der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB). Als Wirtschaftsförderungsgesellschaft hat die Unternehmerfabrik in Roth im nächsten Schritt rund 150 verschiedene Unternehmen im Landkreis über das Angebot informiert – in nur zwei Wochen haben sich bereits über 40 von ihnen bereit erklärt, Tests für ihre Belegschaft anzubieten.

Kantine wird zur Corona-Teststraße

Die Nachfrage der Unternehmen bestätige, dass der Landkreis mit seinem Konzept auf dem richtigen Weg sei, sagt Felix Lehnhoff, stellvertretender Geschäftsführer der Unternehmerfabrik. Auch die IHK Nürnberg für Mittelfranken habe sich bereits über das Rother Modell informiert, um es für andere Regionen zu etablieren. Das Unternehmen Schlenk in Roth stellt Metallfolien und Metallpigmente her. Dabei ist Homeoffice unmöglich. Die Firma macht daher bei der Strategie mit und bietet ihren Mitarbeitenden Schnelltests an. Die Kantine des Unternehmens wurde dafür umfunktioniert.

Mehr Freiheit im Arbeitsalltag

Unternehmerin Daniela von Schlenk ist gleichzeitig Ärztin und übernahm den Aufbau der Corona-Teststraße und die Einweisung des Personals. Das freiwillige Testangebot wird nach anfänglicher Skepsis von der Belegschaft inzwischen immer mehr angenommen. Das freut sie, denn durch die Tests käme ein wenig mehr Freiheit im Arbeitsalltag zurück. Denn obwohl das Unternehmen ein Hygienekonzept hat, gab es in der Vergangenheit einige Corona-Fälle. Mit regelmäßigen Testungen kann das vermieden werden.

Einweisung für andere Unternehmen

Als Ärztin bietet Daniela von Schlenk anderen Unternehmen im Landkreis, die bei der Initiative mitmachen wollen, eine Einweisung für die Schnelltests an. Dabei geht es allgemein um die verschiedenen Arten der Tests, die Hygienemaßnahmen und das Testen selbst. Die Firmen müssen dabei ihre Tests selbst besorgen, allerdings bekommen sie diese fast komplett von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern erstattet.

Solidarität zwischen großen und kleinen Firmen

Unternehmen mit einer geringen Mitarbeiteranzahl sollen mit der Initiative im Landkreis vernetzt werden. So können Teststraßen von größeren Firmen von kleineren "Nachbarn" unkompliziert mitbenutzt werden. Ein weiterer Vorteil der Teststrategie: ein negatives Testergebnis kann auch – wenn es verlangt wird – im Einzelhandel oder im Pflegeheim vorgezeigt werden.