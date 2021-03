Landkreis Roth: Frau stirbt nach Verfolgungsjagd mit Polizei

Für eine 40-jährige Frau endete eine Verfolgungsjagd mit der Polizei am Montagabend in Waizenhofen im Landkreis Roth tödlich. Wie ein Polizeisprecher dem Bayerischen Rundfunk sagte, seien zuvor mehrere unbekannte Personen auf einem Firmengelände in einem Ortsteil von Burgsalach, im Lankdreis Weißenburg-Gunzenhausen, gemeldet worden. Sie seien vermutlich in das Gelände eingebrochen.

Auto prallte in Kurve gegen einen Baum

Als die Polizei eintraf, flüchteten die unbekannten Personen mit zwei Fahrzeugen, von denen eines entkam. Das andere wurde von mehreren Streifenfahrzeugen und einem Polizeihubschrauber verfolgt und prallte in Waizenhofen, im Landkreis Roth, in einer scharfen Rechtskurve gegen einen Baum.

Eine 40-jährige Insassin starb noch an der Unfallstelle. Laut Ermittlungen war die Frau nicht angeschnallt. Der 50-jährige Fahrer und sein 40-jähriger Beifahrer wurden festgenommen. Die Ermittlungen zum unbefugten Eindringen auf das Firmengelände dauern noch an. Die Polizei sucht außerdem weiterhin nach den Insassen des zweiten Fluchtfahrzeugs.