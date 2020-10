Offenbar Wolf im Priental gesichtet

Da staunte Peter Söllner aus Weil nicht schlecht, als er gestern auf einer Wiese in Sachrang in der Gemeinde Aschau im Chiemgau ein wolfsähnliches Tier sah. Schnell entschloss er sich, mit seinem Handy einige Fotos zu machen. In der Nähe des mutmaßlichen Wolfs soll eine Schafherde geweidet haben.

Landesamt für Umwelt ist informiert

Peter Söllner schickte die Bilder an Bekannte aus Sachrang. Diese wiederum reichten die Bilder an die Presse weiter. Die "Samerberger Nachrichten" hatten zuerst über die mutmaßliche Wolfssichtung berichtet. Inzwischen hat Peter Söllner auch das Landesamt für Umwelt informiert. Das will sich am Nachmittag dazu äußern.

Sorge bei Tierhaltern und Almbauern

Der Almwirtschaftliche Verein Oberbayern zeigt sich auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks beunruhigt. Erst im Juli wurden im Grenzgebiet Reit im Winkl und Tirol mehrere Schafe gerissen. Eine Genanalyse hatte damals ergeben, dass ein und derselbe Wolf dafür verantwortlich war - möglicherweise der Wolf, den Peter Söllner jetzt mutmaßlich im Priental gesichtet hat.

Beim Almwirtschaftlichen Verein hat man nun Angst um die Schafe und Rinder. Zum einen weil der Wolf sie reißen könnte, zum anderen weil die Tiere aus Angst auf die Straße laufen könnten.

Regelmäßig Wolfssichtungen in Bayern

In immer mehr Regionen Bayerns werden regelmäßig Wölfe gesichtet. Bei vielen Wölfen handelt es sich in der Regel um durchwandernde Tiere, die auf der Suche nach einem eigenen Territorium sind. Inzwischen gibt es aber auch Wölfe, die ihrem Standort treu bleiben.