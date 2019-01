Landkreis Rosenheim: Bürger beklagen verspätete Hilfe

In der Gemeinde Aschau im Chiemgau waren zeitweise über 600 Einsatzkräfte damit beschäftigt, die Dächer von der hohen Schneelast zu befreien. Im Ortsteil Innerwald bei Sachrang allerdings finden einige Hausbesitzer, das Landratsamt Rosenheim habe zu spät reagiert und zu spät Hilfe geschickt.

"Überall anders werden Einsatzkräfte, Bundeswehr und so weiter hingeschickt, und bei uns haben sie dann irgendwie versucht, mit Feuerwehr und ich weiß nicht was hier anzufangen, war aber um zwei Tage zu spät." Einwohner von Innerwald

Landratsamt will Stellung nehmen

Dem Landratsamt Rosenheim sind die Vorwürfe bekannt. Man habe die Lage aber jederzeit im Griff gehabt, heißt es dort. Bereits am Wochenende betonte die Behörde die Eigenverantwortung der Hausbesitzer. Am Nachmittag will das Landratsamt noch einmal in einem Gespräch Stellung nehmen.

An allen Schulen in Stadt und Landkreis Rosenheim findet heute wieder regulärer Unterricht statt. So hat es die Koordinierungsgruppe Schulausfall beschlossen.