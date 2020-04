Landkreis Rhön-Grabfeld: Marketingkampagne "Kauf‘ im Geschäft"

Zur Wiedereröffnung der Ladengeschäfte hat der Landkreis Rhön-Grabfeld eine Marketingkampagne zur Stärkung des stationären Einzelhandels gestartet. "Kauf‘ im Geschäft" lautet der Appell, der auf rund 1.000 Plakaten bald im ganzen Landkreis zu sehen seien wird. Mit der Botschaft an die Bevölkerung soll die vielfältige und reiche Struktur des stationären Einzelhandels in Zeiten von Corona erhalten werden. Beim Pressetermin zur Vorstellung der Kampagne auf dem Marktplatz in Bad Neustadt hat Landrat Thomas Habermann die Vorteile des lokalen Einzelhandels betont. Die persönliche Beratung, die hohe Kundenorientierung und der außergewöhnliche Service, den die meist familiär strukturierten Betriebe bieten, seien kein Vergleich zum anonymen Onlinehandel. Mit der Fülle an Geschäften im Landkreis profitieren die Bürgerinnen und Bürger von einer immensen Vielfalt mit enormem Angebotsreichtum, die unbedingt erhalten werden muss. "Es gilt, jedes Geschäft durch die Corona-Krise zu bringen. Sonst drohen Leerstände und eine Verödung unserer Städte", so Landrat Thomas Habermann.

Attraktivität der eigenen Heimat bewahren

"Wer vor Ort kauft, sichert die Zukunft seiner Geschäfte und die Attraktivität seiner Heimat", erklärte er den Hintergrund der Aktion. "Es liegt jetzt an den Bürgerinnen und Bürgern, ihre Heimat lebens- und liebenswert zu erhalten", so Habermann. Positiv überrascht und dankbar zeigten sich die Vertreter des örtlichen Gewerbes von Bad Neustadt, Bad Königshofen, Mellrichstadt und Ostheim v. d. Rhön im Vorfeld der Aktion des Landkreises. Im nächsten Schritt will der Landkreis die Hoteliers und Gastronomen auf ähnliche Weise unterstützen.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!