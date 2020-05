Landkreis Regensburg: Vater und Sohn sterben bei Motorradunfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Neutraubling im Landkreis Regensburg sind am Samstagmittag ein Vater und sein Sohn ums Leben gekommen.

Motorradfahrer war wohl zu schnell

Wie die Polizei auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks mitteilte, wollte der 56-Jährige mit seinem Motorrad auf der Behelfsbrücke über die A3 zwischen Neutraubling und Barbing überholen und prallte dabei frontal in einen entgegenkommenden Kleintransporter. Sein 15 Jahre alter Sohn war als Sozius auf dem Motorrad.

Wie ein Polizeisprecher sagte, sei der 56-Jährige in der 30er-Zone wohl zu schnell unterwegs gewesen und habe in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Das sollen mehrere Zeugen berichtet haben. Der 56-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Sein Sohn wurde nach dem Unfall in das Universitätsklinikum Regensburg eingeliefert, wo er kurz danach an seinen schweren Verletzungen starb.

Gutachter soll Unfallursache klären

Die Angehörigen wurden durch die Polizei verständigt, um sie kümmert sich jetzt ein Kriseninterventionsteam und medizinisches Fachpersonal.

Die Unfallstelle ist noch bis mindestens 15.30 Uhr gesperrt. Ein Gutachter ist an der Unfallstelle und soll die genaue Unfallursache klären.