Landkreis Regensburg: Neue Radwege auf 130 Kilometern

Im Landkreis Regensburg sollen in den nächsten zehn Jahren mehr als 40 Millionen Euro in den Ausbau des Radwegenetzes investiert werden. Fast 130 Kilometer Radwege sollen neu gebaut werden. Rund 200 Kilometer bestehende Radwege sollen ausgebaut oder verbessert werden. Das sieht ein "Mobilitätskonzept Radverkehr" vor, über das der Regensburger Kreistag bei seiner Sitzung am Dienstag in Lappersdorf beraten will.

Landkreisbürger waren online beteiligt

Das Konzept für einen verbesserten Radverkehr im Landkreis Regensburg wurde seit Frühjahr 2019 erarbeitet. Während der Projektphase durften die Landkreis-Bürger in einer Online-Beteiligung ihre Wünsche für neue Radwege angeben. Auch Realschüler aus Neutraubling und Regenstauf wurden an der Entwicklung des Radwege-Konzepts beteiligt.

Abschluss in zehn Jahren

Dem Konzept zufolge könnte der Aus- und Neubau des Radwegnetzes im Landkreis Regensburg innerhalb von gut zehn Jahren abgeschlossen sein. Etwa ein Viertel der Investitionen, knapp zehn Millionen Euro, würde der Freistaat bezahlen. Die restlichen Kosten, etwa 30 Millionen Euro, müssten sich der Landkreis und die Gemeinden teilen.