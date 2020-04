Landkreis Regen: Unbekannter legt Feuer am Waldrand

Unverantwortlich und "brandgefährlich" - so muss das Verhalten Unbekannter am Abend des Karfreitag an einem Waldrand bei Böbrach im Kreis Regen bezeichnet werden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilt, legten die mutmaßlichen Täter vorsätzlich an mehreren Stellen Feuer, dadurch bestand aufgrund der derzeit herrschenden Trockenheit die akute Gefahr eines größeren Waldbrandes.

An fünf Stellen Feuer gelegt

Am frühen Abend des Karfreitag, vermutlich zwischen 19 und 20 Uhr, legte ein oder mehrere Unbekannte an fünf Stellen Feuer. Die Feuerstellen befinden sich an einem Wiesen- und Waldgelände im Ortsteil Gstaudach sowie bei der sogenannten Wiedkapelle in der Nähe der Staatsstraße 2136.

Wiese und Bäume niedergebrannt

Durch die Brandlegung verbrannten rund 500 Quadratmeter Wiese und mehrere Bäume. Nur durch das schnelle Eingreifen der alarmierten Feuerwehren konnte ein größerer Waldbrand verhindert werden. Der Sachschaden wird zwar "nur" mit ca. 500 – 1.000 Euro angegeben, die durch die Tat ausgelöste Feuergefahr wiegt weit höher.

Polizei bittet Bevölkerung um Hilfe

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0991 / 3896-0 an die Kripo Deggendorf oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Waldbrandgefahr am Osterwochenende hoch

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Osterwochenende erneut vor einer erhöhten Waldbrandgefahr in einigen Regionen Bayerns gewarnt. Informationen über die verschiedenen Stufen der Waldbrandgefahr finden Sie beim Deutschen Wetterdienst (bei Bundesland „Bayern“ eingeben).