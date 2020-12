Landkreis Regen: Seniorenheime neuer Schwerpunkt

Für den erneut starken Anstieg der Neuinfektionen im Landkreis Regen gibt es nun doch eine Erklärung. Wie das Landratsamt am Nachmittag bekannt gegeben hat, wurden am Wochenende rund 50 neue Fälle in Alten- und Seniorenheimen registriert. Diese bleiben damit ein Schwerpunkt im Infektionsgeschehen, wenn auch bei weitem nicht der einzige.

50 Prozent der Fälle sind "diffus"

Immerhin fast die Hälfte der Fälle werden als "diffus" eingestuft. Das bedeutet, es ist für das Regener Gesundheitsamt nicht nachvollziehbar, wann und wo sich die Personen angesteckt haben. Es seien verschiedene Bevölkerungsgruppen betroffen, betont das Landratsamt. Bei den Seniorenheimen ist ein Heim in Zwiesel nach wie vor Hauptschwerpunkt. Stark betroffen ist inzwischen auch ein Altenheim in Regen. Dort sind zehn Bewohner und vier Mitarbeiter infiziert.

Pflegepersonal im Altlandkreis Viechtach betroffen

Auch in weiteren Seniorenheimen im Altlandkreis Viechtach wurden am Wochenende Infektionen gemeldet. Betroffen ist vor allem das Personal. Das Gesundheitsamt rechnet hier mit weiteren Fällen. "Angesicht der Inkubationszeiten werden wir wohl erst in zehn bis 14 Tagen sehen, " so Landrätin Rita Röhrl, "ob die Maßnahmen auch in den Heimen greifen."

Aktueller Inzidenzwert liegt bei 645

In den Heimen wird inzwischen regelmäßig getestet. So sollen Infektionen frühzeitig erkannt und Ansteckungsketten unterbrochen werden. Der Landkreis Regen hat inzwischen eine 7-Tage-Inzidenz von 645,91 Fällen pro 100.000 Einwohner erreicht, ein Rekordhoch. Im Landkreis Regen wurden schon vergangene Woche alle Schulen auf Homeschooling umgestellt.

Strengere Ausgangsbeschränkungen als im Rest Bayerns

Ab heute sind alle Läden außer der Lebensmittelhandel und einige andere Ausnahmen geschlossen. Außerdem gelten strengere Ausgangsbeschränkungen als im restlichen Teil Bayerns - man darf als zweiten Haushalt nur enge Verwandte treffen, maximal fünf Personen. Nachts gilt schon seit vergangener Woche eine Ausgangssperre. Das Landratsamt rechnet aber damit, dass es noch dauern könnte, bis sich die Maßnahmen wirklich in sinkenden Infektionszahlen niederschlagen.