Verschärfter Lockdown in Regen - Kitas und Läden zu

Im stark von Corona betroffenen Landkreis Regen werden die Corona-Maßnahmen nochmal verschärft. Wie das Landratsamt bekannt gab, gibt es bereits ab Samstag einen harten Lockdown. Kitas werden geschlossen. Es werde aber eine Notbetreuung eingerichtet. Ab Montag müssen auch Läden schließen.

Lebensmittelläden, Apotheken, Drogerien sind weiter offen

Allerdings gibt es Ausnahmen: Offen bleiben darf der Lebensmittelhandel, Getränkemärkte, Apotheken, Drogerien, Sanitätshäuser, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Tierbedarfsläden, Reinigungen, Abhol-und Lieferdienste, außerdem Banken und die Post. Auch Auto-und Fahrradwerkstätten, der Zeitungsverkauf, Verkaufsstellen für Weihnachtsbäume und der Großhandel, also Unternehmen, die Einzelhändler beliefern, dürfen öffnen. Zunächst hatte das Landratsamt mitgeteilt, dass Geschäfte schon am Samstag schließen müssen, sich dann aber korrigiert.

Dienstleister bleiben offen

Nicht von der Schließung betroffen sind zudem Dienstleister wie Friseure, so Landrätin Rita Röhrl (SPD). Um zu verhindern, dass die Bevölkerung einfach in andere Landkreise zum Einkaufen ausweicht, dürfen Landkreisbürger nur noch im eigenen Landkreis einkaufen. Wer also zum Beispiel mit einem Auto mit Regener Kennzeichen in einem anderen Landkreis beim Einkaufen erwischt wird, muss unter Umständen Bussgeld zahlen, sagte Röhrl dem BR.

Verschärfung der Ausgangsbeschränkungen

Auch Treffen werden weiter eingeschränkt. Es darf ab Samstag kein anderer Hausstand mehr besucht werden außer enge Verwandte oder Lebenspartner. Der Weg zum Einkaufen, in die Arbeit und auch Bewegung an der frischen Luft bleiben erlaubt - letzteres aber nur mit Angehörigen des eigenen Hausstands, Lebenspartnern und Verwandten in gerader Linie sowie Geschwistern. Die nächtliche Ausgangssperre ab 21 Uhr bis 5 Uhr früh, die schon galt, gilt weiter.

Besuchsverbot in Pflegeheimen

In Krankenhäusern, Behinderten-, Alten-und Pflegheimen gibt es ab Samstag ein komplettes Besuchsverbot. Ausnahmen werden nur für die Begleitung Sterbender und für werdende Väter auf der Zwiesler Geburtsstation gewährt. Das gesamte Personal muss verpflichtend FFP-2-Masken tragen und sich regelmäßig testen lassen.

Landrätin: "Wir sehen keine andere Möglichkeit"

Gelten sollen die Maßnahmen bis zum 22. Dezember. Landrätin Röhrl wirbt für Verständnis für die Entscheidung: "Angesichts der hohen Infektionszahlen und der raschen Ausbreitung sehen wir keine andere Möglichkeit als die Kontaktreduzierung zu verstärken." Es gebe im Landkreis zum einen ein diffuses Infektionsgeschehen quer durch die Bevölkerung, zum anderen die weitere Virusausbreitung in Pflegeeinrichtungen. Der harte Lockdown erfolgte auf Anraten des bayerischen Gesundheitsministeriums.

Landkreis Regen weiterhin mit deutschlandweitem "Spitzenwert"

Der Landkreis Regen hat laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) heute eine 7-Tage-Inzidenz von 582,6 Fällen pro 100.000 Einwohner. Gestern lag der Wert über 600. Keine Region in Deutschland verzeichnet höhere Fallzahlen.