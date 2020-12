Landkreis Regen: Ab Samstag auch tagsüber Ausgangsbeschränkungen

Wegen der anhaltend hohen Zahl von Neuinfektionen verschärft der Landkreis Regen die Maßnahmen. Wie es in einer Mitteilung des Landratsamtes heißt, gilt ab Samstag, 5. Dezember, auch tagsüber eine Ausgangsbeschränkung. Das bedeutet, dass die Wohnung nur aus triftigen Gründen verlassen werden darf. Dazu zählen unter anderem die Arbeit, die medizinische Versorgung, das Einkaufen und Verwandtenbesuche. Auch Gottesdienste dürfen besucht und Hunde Gassi geführt werden. Sport und Bewegung an der frischen Luft ist ebenfalls möglich, allerdings nur alleine, zu zweit oder mit Angehörigen des eigenen Hausstandes. Bisher waren die Ausgangsbeschränkungen auf den Zeitraum von 20 Uhr bis 6 Uhr beschränkt.

Personen ohne Wohnsitz im Landkreis brauchen triftigen Grund

Das Landratsamt in Regen weist auch darauf hin, dass der Aufenthalt im Landkreis Regen für Personen mit einem Wohnsitz außerhalb nur aus triftigen Gründen erlaubt ist. Landrätin Rita Röhrl ruft dazu auf, dass alle Menschen die Einschränkungen beachten. Ziel sei, die Kontakte zu reduzieren, damit man nicht gezwungen sei, weiter Einschränkungen vorzunehmen.

Inzidenzwert im Landkreis Regen anhaltend hoch

Im Landkreis Regen ist der Inzidenzwert anhaltend hoch. Laut den Zahlen des LGL beträgt er heute Nachmittag 484, das Landratsamt spricht von einem Wert von über 500. Gestern wurden im Landkreis Regen 107 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus registriert. Zwei Menschen starben an den Folgen der Erkrankung. Derzeit werden in den Arberlandkliniken in Viechtach und Zwiesel 52 Patienten mit Covid-19 behandelt. Die Kliniken im Landkreis haben ihre Belastungsgrenze beinahe erreicht.