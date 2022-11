Landkreis präsentiert Konzept für Krankenhaus Wegscheid

Der Landkreis Passau sucht Lösungen für den langfristigen Bestand des Krankenhauses in Wegscheid. Landrat Raimund Kneidinger (CSU) hat am Montagvormittag auf einer Pressekonferenz ein nach seiner Ansicht finanziell tragbares Konzept vorgestellt: Es sieht vor, dass die Abteilungen für Psychosomatik und Innere Medizin gestärkt werden und dass eine ambulante Tagesklinik für Chirurgische Medizin ins Leben gerufen wird.

Die Zukunft des Krankenhauses in Wegscheid ist ungewiss. Eine Schließungsdiskussion will der Passauer Landrat Raimund Kneidinger (CSU) nicht führen, eher eine Konzeptdiskussion. Auch eine Bürgerinitiative bringt sich ein. Sie übergab an den Landrat über 12.000 Unterschriften. Dabei wurde auch Kritik laut.

Hohe Vorgaben aus Berlin

Das Problem: Ab nächstes Jahre greifen strengere Vorgaben des Bundes. Das wichtigste Beschlussgremium im Gesundheitswesen, der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA), verlangt zum Beispiel eine zentrale Notaufnahme und eine Intensivstation mit sechs Betten mit dem entsprechendem Personal. Vorgaben, die Wegscheid finanziell nicht erfüllen kann und somit das Aus für das Sicherstellungskrankenhaus an der bayerisch-österreichischen Grenze bedeuten würden.

Landrat will Sonderregelung für Wegscheid

Krankenhäuser wie Wegscheid brauchen eine Sonderregelung, fordert Landrat Kneidinger: "Wir stellen uns vor, dass wir die Psychosomatik und die Innere stärken, eine ambulante Tagesklinik für das Chirurgische ins Leben rufen und somit die Versorgung in der Region sicherstellen." Die Kostenträger hätten dazu schon Gesprächsbereitschaft signalisiert.

Bürgerinitiative kritisiert Landrat

Auf dem Domplatz in Passau übergab eine Bürgerinitiative (BI) dem Landrat eine Liste mit 12.000 Unterschriften. 100 Männer und Frauen waren dabei. Einige von ihnen diskutierten mit dem Landrat, teilweise hitzig. Man sei das Problem Wegscheid zu spät angegangen, so die BI. Auch hätte es mehr Absprachen mit den Bürgern vor Ort geben müssen.

Zum vom Landrat vorgelegten Konzept sagte BI-Sprecherin Erika Schäffner-Hofbauer: "Unser Weg ist ein anderer. Die stationäre chirurgische Notfallversorgung muss unbedingt erhalten bleiben. Ohne funktioniert das nicht, weil das Merkmal Sicherstellungskrankenhaus wegfällt."

Für Ältere unverzichtbar

Zu Wort gemeldet hat sich auch der Ärztliche Leiter des Wegscheider Krankenhauses, Willibald Prügl. Wegscheid sei für die Leute vor Ort, vor allem für ältere, wegen der kurzen Wege unverzichtbar. Die Verunsicherung in der Bevölkerung und bei den Mitarbeitenden sei groß. Prügl: "Man merkt das auch bei den Bewerbungen, die weniger werden."

Das kleinste Kreiskrankenhaus

Wegscheid ist mit etwas knapp 80 Betten hinter Rotthalmünster und Vilshofen das kleinste der drei Passauer Kreiskrankenhäuser. Es hat ein Einzugsgebiet von 35.000 Menschen und versorgt stationär jährlich etwa 3.000 Patienten. Laut Klinikgeschäftsführer Josef Mader macht das Landkrankenhaus jährlich ein Defizit von zwei Millionen Euro.