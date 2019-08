Landkreis Passau Vorreiter beim Klimaschutz

Klimaschutz spielt im Landkreis Passau eine große Rolle. Wie Landrat Franz Meyer (CSU) im BR-Interview erklärte, sei das Ziel, bis 2030 ein komplett CO2-neutraler Landkreis zu sein.

Passau: CO2-Ausstoß um 30 Prozent verringert

In den letzten Jahren sei es gelungen, den CO2-Ausstoß um fast 30 Prozent zu verringern. Meyer im BR-Interview: "Allein die Außenstelle in Salzweg zeigt, was man tun kann. Sie ist in Passivhaus-Standard errichtet worden und ist eines der modernsten Verwaltungsgebäude in ganz Bayern."

Klimaschutz: Millionenbeträge investiert

Der Landkreis Passau hat in die energetische Sanierung von Schulen und landkreiseigenen Gebäuden bereits Millionenbeträge investiert und den ÖPNV modernisiert. Meyer und seine Fachbereichsleiter kündigten weitere Klimaschutz-Initiativen an.

Kritik an "Fridays-For-Future"-Demos

Im Gespräch mit dem BR kritisierte der Landrat die "Fridays-for-Future"-Demos an Schulen:

"Wenn die Altersgruppe der 13- bis 25-Jährigen zu denen zählt, die den Fluggesellschaften nach wie vor große Zuwächse bescheren, zeigt das: Anspruch und Wirklichkeit liegen nicht immer beieinander und so mancher, der protestiert, sollte erst einmal bei sich selber anfangen." Landrat Franz Meyer