Landkreis Passau: Neues Konzept für Krankenhaus Wegscheid

Zu den kleineren Krankenhäusern, die auf der Kippe stehen, gehört auch das von Wegscheid im Landkreis Passau. Jetzt soll ein neues Konzept das 60-Betten-Haus sichern. Landrat Raimund Kneidinger (CSU) wird am Montag darüber informieren. Danach will eine Bürgerinitiative eine Liste mit über 12.000 Unterschriften überreichen.

Notfallversorgung soll bleiben

Die Eckpunkte des Konzepts liegen dem BR bereits vor. Demnach sollen die Bereiche Psychosomatik und Innere Medizin ausgebaut werden. Die Notfallversorgung soll bleiben, ambulante Operationen sollen möglich sein. Die unverzichtbare Notfallversorgung sei damit ausreichend, so Landrat Raimund Kneidinger (CSU), für den eine Schließung keinesfalls in Frage kommt. Auch Klinikgeschäftsführer Josef Mader schätzt diese Variante als "sehr zukunftsträchtig" ein.

12.000 Unterschriften gesammelt

Eine Bürgerinitiative sieht das anders. Das vorgeschlagene Konzept gehe nicht weit genug, so Sprecherin Erika Schäffner-Hofbauer. Eine Notfallversorgung auch für schwerere Verletzungen sei damit keinesfalls gesichert. Die BI will am Montag auf dem Domplatz 12.000 Unterschriften zum Erhalt der Wegscheider Klinik an Landrat Kneidinger übergeben.

Jedes Jahr 3.000 stationäre Patienten

Das Krankenhaus in Wegscheid mit seinen 250 Mitarbeitenden und jährlich etwa 3.000 stationären Patienten ist eines der drei Krankenhäuser im Landkreis Passau. Im Einzugsbereich des Krankenhauses leben etwa 35.000 Menschen. Die Klinik ist in der Diskussion, weil es schärfere Vorgaben, die das höchste Beschlussgremium im deutschen Gesundheitswesen für nächstes Jahr fordert, nicht erfüllen kann.

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) verlangt zum Beispiel eine eigenständige Notaufnahme mit dem entsprechenden Fachpersonal, dazu eine Intensivstation mit sechs Betten und drei festen Beatmungsplätzen. Diese Anforderungen könne das kleine Krankenhaus finanziell nicht stemmen, sagt der Ärztliche Leiter Willibald Prügl.