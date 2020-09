30.09.2020, 12:01 Uhr

Landkreis Neustadt an der Waldnaab wird "smarte" Modellregion

Rund eine Million Euro Unterstützung zur Umsetzung von digitalen Ideen gibt es in den kommenden vier Jahren für den Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Der Grund: Der Landkreis ist eine von sieben Modellregionen in Deutschland für smartes Leben.