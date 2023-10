Senden: Angriff auf Geschäft mit israelischen Waren

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben die unbekannten Täter gegen zwei Uhr morgens mit zwei Steinwürfen die Schaufensterscheibe eines Lebensmittelgeschäfts in Senden (Lkr. Neu-Ulm) beschädigt, das Waren aus Israel anbietet. Das hat die Polizei mitgeteilt. Nach dem Angriff haben sich laut Polizei Hinweise ergeben, dass die Tat einen möglichen politischen Hintergrund hatte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Beamten von einem antisemitischen Motiv aus, die Ermittlungen werden aber in sämtliche Richtungen geführt.

Generalstaatsanwaltschaft ermittelt: Verdacht auf Antisemitismus

Das Kommissariat Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm hat inzwischen die Ermittlungen übernommen - gemeinsam mit dem Antisemitismusbeauftragten der Generalstaatsanwaltschaft München.

Polizei bittet um Hinweise zur Tat

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Die Polizeiinspektion Weißenhorn bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07309-96550 zu melden.