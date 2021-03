Landkreis München tüftelt an eigener Corona-App

Zwei gibt es bereits, die Corona-Warn-App und die Lucca-App - jetzt tüftelt der Landkreis München an einer eigenen App.

Mit "Darf ich rein" in Läden, Wirtschaften und zu Veranstaltungen

Momentan befindet sich die App “Darf ich rein?” in der Testphase. In Zukunft sollen Bürger über dieses Programm Zugang zu Veranstaltungen, Einzelhandel oder Gaststätten bekommen. Anstatt die Kontaktdaten also jedes Mal neu in Listen einzutragen, sollen Bürger ihre Daten einmal in der App hinterlegen und dann mit "Darf ich rein?" beispielsweise in ein Konzert “einchecken”.

Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt

Zusätzlich sollen weitere Systeme eingebunden werden, wie Programme, die im Gesundheitsamt zur Kontaktnachverfolgung genutzt werden. Das werde gerade schon getestet, so eine Sprecherin des Landratsamtes. Wird also ein Gast beispielsweise nach einem Restaurantbesuch positiv getestet, soll es so ganz einfach sein, alle Kontaktpersonen zu erreichen.

App soll auch Test-Ergebnisse einbinden

Außerdem soll die App in Zukunft mit weiteren Daten gespeist werden können, beispielsweise mit Ergebnissen von Corona-Tests oder dem Impfstatus. Das könnte dann später so ablaufen: Wenn die App bestätigt, dass aktuell keine Infektionsgefahr von der Person ausgeht, gewährt sie den Eintritt.

Besonders wichtig sei der Datenschutz. Man habe den aktuellen App-Markt im Blick, arbeite nun aber intensiv am eigenen Pilotprojekt, heißt es aus dem Landratsamt. So eine App könne Bürgern und Veranstaltern helfen, deshalb wolle man eine schnelle Lösung anbieten und diese Software, wenn alles klappt, im ganzen Landkreis München ausrollen. Wann genau, das sei aktuell aber noch nicht absehbar.