Landkreis Miesbach: Ehrenamtliche zu Corona im Dauereinsatz

Viele Coronaeinsätze wären ohne Ehrenamtliche nicht zu stemmen. Das zeigt sich auch im Landkreis Miesbach. Dort haben die ehrenamtlichen Helfer von THW und Feuerwehr seit Mitte März bereits mehr als 6.000 Arbeitsstunden geleistet. Und das BRK ist da noch gar nicht mitgerechnet.

Hilfe für Altenheime, Pflegeheime und Schulen

Sie packen und packen – die ehrenamtlichen Helfer des THW in Miesbach. Seit Mitte März sind sie im Einsatz und machen Pakete für Altenheime, Pflegeheime, Schulen und Glaubensgemeinschaften fertig - mehr als 1.700 Pakete gefüllt mit Schutzmasken und Desinfektionsmittel.

Hannes Kaußler ist der Lagerleiter: "Das ist eine neue Aufgabe", sagt er. Lager betreiben sei "auch nicht gerade die THW-Aufgabe". Das mache aber den Job als THW sehr sehr spannend, betont Kaußler.

Kameradschaftsgefühl und 12-Stunden-Tage

An vielen Tagen leisten die Ehrenamtliche 12-Stunden-Tage. Was zählt, ist das Kameradschaftsgefühl, sagen sie. 20 Tonnen Material sind in der Region bereits ausgeliefert worden.