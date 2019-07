Landkreis Main-Spessart will E-Car-Sharing voranbringen

Der Landkreis Main-Spessart will das e-Car-Sharing im Landkreis vorantreiben. Allerdings will der Landkreis nicht selbst als Organisator auftreten.

Wer wickelt E-Car-Sharing künftig ab?

Im Verkehrsausschuss am Dienstag wurde als nächster Schritt beschlossen, dass die Infrastruktur untersucht wird. Dabei sollen auch das Angebot und der Bedarf an Ladestationen geklärt werden. Bis Ende des Jahres sollen infrage kommende Kommunen kontaktiert werden. Man brauche einen Partner, eventuell auch einen Verein, der sich um die Abwicklung von E-Car-Sharing kümmert, sagt Verkehrsreferentin Monika Mützel.

Andere Landkreise bereits weiter in der Entwicklung

Andere Landkreise sind bei diesem Thema schon weiter: Der Landkreis Bamberg bietet in Kooperation mit seinen 14 Kommunen seit Mai 2017 geleaste Elektroautos an. Gegen Gebühr können die Bürger insgesamt 14 Elektroautos nutzen. Zuvor wurde mit der Unterstützung des Landkreises die Infrastruktur für die Ladestationen der Elektroautos aufgebaut. Buchungsanfragen werden telefonisch, per Email oder persönlich an die jeweilige Kommune gestellt. Der Nachteil: Ein hoher Verwaltungsaufwand für Buchung und Abrechnung seitens der teilnehmenden Kommunen. Der Vorteil: Ein außergewöhnliches Service-Angebot für den Bürger.