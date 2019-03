Landkreis Main-Spessart: Warum muss der Klinikreferent gehen?

Main-Spessart-Landrat Thomas Schiebel (FW) hat sich am Montag in einem Mediengespräch zu der Personalie Gregor Bett geäußert. Warum der Klinikreferent letztendlich gehen muss, wollte Schiebel nicht sagen. Es habe aber "keine Verfehlungen" gegeben, so der Landrat.

Landrat: "engere Beteiligung" bei Planungen für neues Klinikum Lohr

Offenbar gab es aber Unstimmigkeiten bei den Planungen des künftigen Klinikums Main-Spessart in Lohr. Als Bett im Oktober 2016 kam, hatte der Kreistag bereits beschlossen, in Lohr ein neues Kreiskrankenhaus zu bauen und die Krankenhäuser in Karlstadt und Marktheidenfeld zu schließen. Die Umsetzung sei allerdings ein Punkt gewesen, so Landrat Schiebel, wo sich "das politische Gremium gewünscht hätte, enger bei der Umsetzung beteiligt" zu werden.

Arbeitsverhältnis läuft vertragsgemäß noch bis März 2020

Der Kreistag hat am 15. März in einer nichtöffentlichen Sitzung beschlossen, dass Bett gehen soll. Das Arbeitsverhältnis endet erst zum 31. März 2020. Der Landrat zeigte sich aber zuversichtlich, eine "einvernehmliche Lösung" zu finden, damit es schon früher beendet werden kann. Sollte das Vertragsverhältnis dagegen noch ein ganzes Jahr dauern, hätte Bett einen Anspruch auf die Gehaltszahlung, müsste dann aber auch die Arbeitsleistung erbringen.

Suche für die Nachfolge soll bis Sommer Fahrt aufnehmen

Gregor Bett ist aktuell im Krankenstand. Der stellvertretende Klinikreferent Günter Betz führt die Geschäfte weiter. Ziel sei es nun, so Landrat Schiebel, möglichst schnell die Stelle für die Werkleitung wieder neu zu besetzen. Bis zum Sommer sollen die Rahmenbedingungen geklärt und das Auswahlverfahren für einen Nachfolger durch ein Fachbüro in die Wege geleitet werden. Unterdessen laufe das Verfahren für den 140 Millionen Euro teuren Klinikneubau planmäßig weiter, so Schiebel.