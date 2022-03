Frau rettet schlafenden Mann aus brennendem Haus

Eine Passantin hat in Neustadt am Main im Landkreis Main-Spessart einen 65-Jährigen aus einem brennenden Haus gerettet. Die Frau kam am Samstagmorgen zufällig an dem Einfamilienhaus vorbei und bemerkte dort eine starke Rauchentwicklung am Dach, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Passantin weckt schlafenden Hausbewohner

Die 52-Jährige habe dann gegen Türen und Fenster geklopft und so den Bewohner aufgeweckt. Laut Polizeibericht sei es ihr durch ihr "beherztes Einschreiten" gelungen, den Mann noch vor Eintreffen der Rettungskräfte in Sicherheit zu bringen.

Der 65-Jährige kam mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Auch die Ersthelferin wurde bei ihrer Rettungsaktion leicht verletzt. Ein Großaufgebot der Feuerwehr konnte den Schwelbrand rasch unter Kontrolle bringen. Nach ersten Erkenntnissen hat ein technischer Defekt an einem Wäschetrockner den Brand ausgelöst.