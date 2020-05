Landkreis Lichtenfels: Corona-Neuinfektionen über dem Signalwert

Im Landkreis Lichtenfels ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen über das Wochenende weiter angestiegen. Der Inzidenzwert für Corona-Neuinfektionen für die vergangenen sieben Tage liegt laut Robert-Koch Institut bei 41,9 auf 100.000 Einwohner gerechnet. Damit ist der bayerische Signalwert von 35 überschritten.

Pflegeheim mit vielen Neuinfektionen

Ein Sprecher des Landratsamtes sagte dem Bayerischen Rundfunk, das Ausbruchsgeschehen sei lokal auf ein Pflegeheim in Marktgraitz im Landkreis Lichtenfels begrenzt. Dort wurden an 62 Bewohnern und 69 Beschäftigten Abstriche genommen. Insgesamt seien 23 Bewohner an Covid-19 erkrankt, acht seien mittlerweile verstorben. Auch neun Mitarbeiter sind laut dem Sprecher mit dem Corona-Virus infiziert.

Besuchsverbot und Tests als Maßnahmen

Man habe zusammen mit den Behörden und dem Pflegeheim entsprechende Maßnahmen ergriffen. So gilt für die nächsten beiden Wochen wieder ein Besuchsverbot. Auch würden weitere Tests laufen, so der Sprecher.