Landkreis Landshut wurde an Heiligabend Ziel von Einbrechern

Im Landkreis Landshut sind Unbekannte an Heiligabend in mehrere Einfamilienhäuser eingebrochen. Wie die Polizeiinspektionen Vilsbiburg und Rottenburg melden, war die Zeit der Einbrüche am Montag zwischen 14:30 Uhr und 22:15 Uhr. Gestohlen wurden Bargeld und Schmuck. Bei jedem der Einbrüche kamen die Täter durch die Terrassentür ins Haus oder versuchten es.

In Vilsheim und Velden wurden die gläsernen Terrassentüren eingeschlagen und sämtliche Zimmer durchsucht. Hier wurden die Einbrecher fündig: Sie stahlen jeweils Bargeld und Schmuck. In Velden wurde versucht, auch in das Nachbarhaus einzubrechen, was aber misslang. Die Polizei vermutet, dass die Täter dabei gestört wurden.

In Bodenkirchen wurde die Terrassentür aufgehebelt. Entwendet wurde aus dem Haus aber nichts.

In Ergoldsbach haben Einbrecher die Glasscheibe der Terrassentür mit einem Pflasterstein eingeworfen und anschließend die Zimmer im Haus durchwühlt. Sie nahmen Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich mit, wie es heißt.

Ob es sich bei den Einbrüchen um dieselben Täter handelt, ist nicht bekannt. Auch nicht, ob einer oder mehrere Einbrecher beteiligt waren. Die Polizei bittet um Hinweise.