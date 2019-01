Landkreis Landshut: Wilde Kuh noch immer auf der Flucht

Seit gut drei Monaten versteckt sie sich im Wald, nur selten verlässt sie das Dickicht. Deshalb ist die Suche nach der ausgebüxten Kuh so schwierig, sagt die Polizei Vilsbiburg.

Kälte ist kein Problem für die Kuh

Probleme mit der Kälte hat die Kuh nicht, meint ihr Landwirt Josef Wiedenbeck. Kühe fühlen sich zwischen null und 15 Grad erst richtig wohl. Da ihr Magensystem viel Wärme produziert, friert sie auch bei minus zehn Grad nicht so leicht. Passanten, die sie gesehen haben, berichten außerdem, dass sie sich ein dickes Fell zugelegt hat.

"Sie hat da ein Holz gefunden, wo sie am Tag schläft und in der Nacht wird sie aktiv. In der Nacht sucht sie sich Futter. Wenn sie niemandem etwas tut, lebt sie in einem Jahr immer noch." Josef Wiedenbeck, Landwirt und Halter der entflohenen Kuh

Das junge Tier gibt noch keine Milch

Auch wegen des Euters dürfte es keine Probleme geben. Denn die Kuh hatte bisher keinen Nachwuchs und muss deshalb nicht gemolken werden. Trotzdem bringt sie mittlerweile fast 250 Kilogramm auf die Waage, heißt es.

Einziges Problem: Der Straßenverkehr

Die Kuh beschäftigt seit ihrer Flucht Mitte Oktober auch die Polizei. In Vilsbiburg hat sie sogar ihr eigene Aktenzeichen. Denn sie kann eine Gefahr für den Straßenverkehr darstellen, so der zuständige Polizist Hermann Vogelgsang. Wenn sie nämlich in der Dämmerung plötzlich auf der Straße steht, können schwere Unfälle passieren.

"Wir wollen damit versuchen zu vermeiden, dass es zu einem Aufeinandertreffen zwischen Verkehrsteilnehmern - speziell motorisierten - und der Kuh kommt, was im schlimmsten Fall in einer Katastrophe enden könnte." Hermann Vogelsang, Polizei Vilsbiburg

Deshalb wird die Kuh nach wie vor gesucht. Kurz nach ihrer Flucht waren sogar ein Hubschrauber, eine Drohne und eine Wärmebildkamera im Einsatz. In diesem weitläufigen Waldgebiet, südlich von Geisenhausen, konnte das Tier bis jetzt aber nicht gefunden werden. Die Polizei bittet alle Anwohner und Passanten, sich zu melden, wenn die Kuh auftaucht: Die Nummer der Polizei Vilsbiburg lautet 08741/96270. Wenn sie auftaucht, müsse es schnell gehen. Auch ein Veterinär ist bereits verständigt. Er soll die mittlerweile wilde und menschenscheue Kuh gegebenenfalls mit einem Gewehr betäuben.

Zwei Meter Sprung brachte die Kuh in Freiheit

Die junge Kuh war im Oktober letzten Jahres von einem Bauernhof in Holzhausen (Lkr. Landshut) ausgebüxt. Sie sollte auf einen Lkw geladen werden und befreite sich - laut Landwirt Wiedenbeck - mit einem zwei Meter hohen Sprung. Seitdem lebt sie auf sich allein gestellt im Wald.