Landkreis Landshut nun auch über Inzidenzwert 200

Am Dienstag hatte die Stadt Landshut bereits bekannt gegeben, dass sie die 200er-Schwelle beim Corona-Inzidenzwert überschritten hat. Nun meldet auch der Landkreis einen Wert, der darüber liegt.

Die Sieben-Tages-Inzidenzen liegen laut RKI derzeit bei 288,8 (Stadt Landshut) und 238,3 (Landkreis Landshut), so das Landratsamt. Damit gelten nun für beide Gebiete die Hotspot-Regelungen: Nächtliche Ausgangssperren und Distanzunterricht ab der 8. Jahrgangsstufe.

Infizierte am Schlachthof, in der Stadt und in Gemeinden

Am Mittwoch wurden 70 Corona-Neuinfektionen mitgeteilt - davon 16 in der Stadt, 54 in mehreren Landkreis-Gemeinden. Insgesamt haben sich bislang 4.319 Menschen in Stadt und Landkreis Landshut mit Covid-19 infiziert.

63 Personen sind gestern aus der häuslichen Quarantäne entlassen worden. Mit Corona sind insgesamt derzeit 824 Menschen infiziert. Bislang sind 97 Personen in Zusammenhang mit dem Virus verstorben. In den regionalen Krankenhäusern werden derzeit 70 Corona-Patienten behandelt, 63 auf der Normal-, sieben auf der Intensivstation.

Ein Infektionsherd könnte auch der Vion-Schlachthof in Landshut sein. Nachdem es dort zunächst 43 Corona-Infizierte gab, ist die Zahl laut der Passauer Neuen Presse mittlerweile auf 70 angestiegen. Die Aufrechterhaltung des Schlachtbetriebs sei deshalb schwierig - in der Abteilung "Zerlegung" ruhe die Arbeit komplett, hieß es.