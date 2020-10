Landkreis Landshut: Kitas und Schulklassen in Quarantäne

Das Landratsamt Landshut meldet positive Corona-Fälle am Maximilian-von-Montgelas-Gymnasium Vilsbiburg sowie in Kindergärten in Velden und Binabiburg. Deshalb hat das Staatliche Gesundheitsamt die Kindergärten in Velden und Binabiburg vorsorglich für rund zwei Wochen geschlossen. Die Kinder und Kontaktpersonen, über 50 pro Einrichtung, werden im Laufe der Woche getestet.

Gymnasiasten lernen im Distanzunterricht von Zuhause aus weiter

Im Maximilian-von-Montgelas-Gymnasium Vilsbiburg wurde bei zwei Schülerinnen eine Ansteckung mit dem Virus festgestellt – aus diesem Grund wurden ihre Klassenkameraden und betroffene Lehrer in häusliche Quarantäne geschickt. Sie werden nun im Distanzunterricht weiter lernen und unterrichten, so das Landratsamt.

Auch an zwei Berufsfachschulen im Stadtgebiet Landshut wurden jeweils Schüler positiv auf das Coronavirus getestet. Sie haben sich wohl bei einer privaten Feier angesteckt. Bei allen neu festgestellten Infektionen zeigen die Betroffenen milde Krankheitsverläufe oder keine Symptome.

Infektionsschwerpunkt im südlichen Landkreis

Einer der Infektions-Schwerpunkte liegt derzeit im südlichen Landkreis Landshut – bedingt einerseits durch positive Nach-Testungen (also Kontaktpersonen, die zu Indexpatienten geworden sind), andererseits durch Neuinfektionen, die ihren Ursprung wahrscheinlich bei privaten Feiern oder Ausflügen haben. Dadurch steigt auch die Zahl der Kontaktpersonen deutlich an.

Derzeit 65 Infektionen bekannt

Aktuell sind 65 laufende Infektionen in der Region Landshut bekannt: Die Infizierten kommen aus Landshut, Buch am Erlbach, Rottenburg, Essenbach, Niederaichbach, Bayerbach, Pfeffenhausen, Vilsbiburg, Bodenkirchen, Kröning, Ergolding, Neufahrn, Hohenthann, Altdorf, Velden, Wurmsham, Kumhausen, Schalkham und Gerzen.

Vier Infizierte werden im Krankenhaus behandelt

Bedingt durch die neu festgestellten Infektionen ist die Zahl der Personen, bei denen in der Region Landshut seit Beginn der Pandemie eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen wurde, auf 1.381 Personen angestiegen. Davon konnten 1.273 aus der häuslichen Quarantäne entlassen werden. Bislang sind 43 Personen verstorben, bei denen ein Zusammenhang mit Covid-19 möglich ist. Vier Infizierte werden derzeit auf Normalstationen isoliert, hinzu kommt eine stark schwankende Zahl an Verdachtsfällen, die sich selten bestätigen, so die Meldung des Landratsamts.