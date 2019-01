Landkreis Landshut: Frau springt aus brennendem Haus

Wie die Polizei mitteilt, ist eine Frau aus dem zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses gesprungen: Die 43-Jährige wollte sich vor dem Feuer in Sicherheit bringen, das kurz zuvor in dem Haus ausgebrochen war. Bei dem Sprung aus mehreren Metern Höhe hat sie sich schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Altdorf: Feuer im Dachgeschoss

Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer am Morgen aus noch ungeklärter Ursache im Dachgeschoss des Hauses in Altdorf aus. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro.

Die Landshuter Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Es werden Zeugen gesucht, die den Sprung beobachtet haben oder der Frau zu Hilfe gekommen sind. Hinweise bitte an die Kripo Landshut.