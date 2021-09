Neuenmarkt: Corona-Ausbruch in Kita – 149 Menschen in Quarantäne

In einer Kindertagesstätte in Neuenmarkt im Landkreis Kulmbach hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Nach Reihentestungen wurden in der Einrichtung 35 Personen – darunter 21 Kinder – positiv auf das Coronavirus getestet. Aktuell befinden sich neben den positiv Getesteten weitere 114 Kontaktpersonen in Quarantäne. Insgesamt sind demnach 149 Personen von der Maßnahme betroffen.

Corona-Inzidenz im Landkreis Kulmbach mehr als verdoppelt

Den ersten positiven Fall hatte es am vergangenen Freitag gegeben. Seit dieser Woche musste die Kita geschlossen bleiben, weil der Betrieb wegen der Quarantänemaßnahmen nicht aufrechterhalten werden konnte.

Als Konsequenz der Corona-Fälle in Neuenmarkt ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Kulmbach rapide angestiegen: Binnen zwei Tagen hat sich der Wert von 39,2 auf 89,6 mehr als verdoppelt. Ab dem kommenden Samstag gelten in Stadt und Landkreis Kulmbach deshalb wieder die 3G-Regel, bestätigte Oliver Hempfling, Leiter des Krisenstabes im Landratsamt, gegenüber dem BR.