Landkreis Kulmbach: Mann leblos in Brunnenschacht gefunden

In Marktleugast im Landkreis Kulmbach ist ein Mann tot in einem Brunnen gefunden worden. Wie die Polizei auf Nachfrage des BR mitteilt, handle es sich um einen 86-Jährigen, der kopfüber in den Brunnenschacht im Keller seines Wohnhauses gefallen sei und sich wohl nicht mehr befreien konnte. Angehörige hätten den Mann über mehrere Stunden nicht erreicht und sich auf die Suche nach ihm begeben.

Mann wollte sich möglicherweise um Pumpe kümmern

In dem Schacht befinde sich eine Pumpe, die nach Angaben der Polizei erst repariert worden sei. Wie ein Sprecher dem BR mitteilte, habe sich der Mann entweder vom Funktionieren der Pumpe überzeugen wollen, oder es sei in dem Keller zu einem medizinischen Notfall gekommen, infolgedessen der Mann in den Schacht gestürzt sei. Man gehe von einem tragischen Unglück aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.