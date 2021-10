26.10.2021, 15:19 Uhr

Landkreis Kulmbach: Lkw kippt um – 20-Jähriger verletzt

Beim Schuttabladen ist im Landkreis Kulmbach am Dienstagmittag ein Lastwagen umgestürzt. Der junge Trucker am Steuer verletzte sich. Am Nachmittag gab es einen weiteren Vorfall mit einem Lkw.