Landkreis Kulmbach: Delta-Variante des Coronavirus nachgewiesen

Im Landkreis Kulmbach sind die ersten Infektionen mit der Delta-Variante des Coronavirus bestätigt worden. Den Nachweis, dass es sich um die hochansteckende Variante des Virus handle, habe eine sogenannte Gesamt-Genom-Sequenzierung erbracht, heißt es aus dem Kulmbacher Landratsamt.

Bislang keine weiteren Infektionen mit Delta-Variante nachgewiesen

Wie ein Sprecher des Landratsamtes Kulmbach dem BR auf Nachfrage bestätigte, habe die Sequenzierung einige Tage in Anspruch genommen. Nach bekannt werden, dass es sich um die Delta-Variante handle, seien alle Kontaktpersonen bereits ermittelt gewesen - eine Weitergabe des mutierten Virus habe demnach ausgeschlossen werden können. Weitere Maßnahmen seien deshalb nicht veranlasst worden.

Laut Robert Koch-Institut beträgt der Inzidenzwert im Landkreis Kulmbach derzeit 11,2. Am Montag seien keine neuen Infektionen gemeldet worden, heißt es weiter. Aktuell seien zehn Corona-Fälle im Landkreis bekannt, acht davon seien innerhalb der vergangenen sieben Tage nachgewiesen worden.

Landrat mahnt zur Vorsicht

"Die Bestätigung der Delta-Variante zeigt, dass die Pandemie nicht nur nicht vorbei ist, sondern dass Vorsicht und Wachsamkeit weiter oberstes Gebot sind", sagt Landrat Klaus Peter Söllner (Freie Wähler). Auch wenn die Inzidenz aktuell relativ niedrig sei, müsse die Lage als fragil bezeichnet werden. "Die Delta-Variante ist deutlich ansteckender, als alle bisherigen Virus-Typen. Zu große Sorglosigkeit kann daher schnell zu einem Anstieg der Fallzahlen führen", so Söllner weiter.

In einigen Ländern wie Großbritannien und Portugal ist die Delta-Variante des Coronavirus inzwischen für den größten Teil der Neuinfektionen verantwortlich. Auch in Deutschland greift sie immer mehr um sich, das RKI schätzt, dass bereits jede zweite Neuinfektion auf die Delta-Variante zurückzuführen ist.

Erstimpfungen im Kulmbacher Impfzentrum wieder möglich

Wie das Landratsamt weiter mitteilt haben derzeit 55,19 Prozent der Kulmbacher Landkreisbevölkerung eine Erstimpfung erhalten. Bei den Zweitimpfungen liegt die Quote bei 39,42 Prozent. Allerdings können Termine für Erstimpfungen im Impfzentrum immer wieder nicht vergeben werden. "Nach einer längeren Zeit, während der Zweitimpfungen im Vordergrund standen, können wir jetzt wieder verstärkt Erstimpfungen vornehmen. Aber nicht alle nehmen die versandten Einladungen an", so der Leiter des Krisenstabs, Oliver Hempfling.

"Mit Blick auf die sich weiter ausbreitende Delta-Variante ist eine schnell voranschreitende Impfkampagne die wirksamste Maßnahme, das Virus langfristig in den Griff zu bekommen. Deswegen ist es wichtig, dass wir beim Impfen nicht nachlassen." Oliver Hempfling, Leiter Krisenstab

Marcel Hocquel, Leiter des Impfzentrums, weist darauf hin, dass die Priorisierung für die bayerischen Impfzentren aufgehoben wurde. "Damit können wir nun jedem ein Impfangebot machen. Wer noch nicht geimpft ist, sollte sich möglichst schnell im Bayerischen Impfportal registrieren oder unsere Impfhotline nutzen", so Hocquel. Wer bereits beim Haus- oder Betriebsarzt geimpft wurde, sollte seine Registrierung löschen oder sich hierfür telefonisch an das Impfzentrum wenden, um Termine für bislang ungeimpfte Personen zu ermöglichen.