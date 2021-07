Landkreis Kulmbach: Bahnhof Untersteinach ist jetzt barrierefrei

Reisende in Untersteinach können die Bahnsteige 1 und 2 nun gefahrlos über eine sieben Meter hohe Fußgängerbrücke erreichen. Die Aufzüge auf beiden Seiten der Brücke erleichtern das auch Menschen mit Behinderung, mit schwerem Gepäck oder Fahrrädern.

Realisierung hatte sich lange verzögert

Erste Pläne für so einen Übergang gab es im Jahr 2009. Umplanungen und Finanzierungsfragen verzögerten die Ausführung aber immer wieder. "Wir freuen uns, dass die Berg- und Talfahrt bezüglich des barrierefreien Ausbaus nun beendet ist – am Ende wird alles gut", sagte die Kulmbacher CSU-Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner, die das Projekt maßgeblich mit vorantrieb.

Sechs Millionen Euro von Bund und Freistaat

In den Ausbau des Bahnhofs Untersteinach wurden rund sechs Millionen Euro vom Bund und dem Freistaat Bayern investiert. Der Bahnhof hat nun neben der Brücke zwei 170 Meter lange Bahnsteige mit einer Höhe von 55 Zentimetern, was das Ein- und Aussteigen erleichtert. Dazu eine neue Beleuchtungsanlage und ein taktiles Blindenleitsystem.

Beitrag zu mehr Pünktlichkeit

Durch die Zweigleisigkeit können zwei Züge gleichzeitig in Untersteinach halten bzw. durchfahren. Das erhöhe die Zugfrequenz auf der Strecke zwischen Lichtenfels und Hof/Bayreuth und trage außerdem zu einer besseren Pünktlichkeit bei, so Andreas Schubert vom zuständigen Bahnhofsmanagement der DB in Bamberg.