Landkreis Kulmbach: Auto aus Badesee geborgen

Bei Mainleus im Landkreis Kulmbach ist am Sonntagvormittag (03.10.21) ein Fahrzeug aus einem Badesee geborgen worden. In dem Wagen befanden sich keine Personen, teilte die Polizei mit. Die genauen Umstände des Vorfalls in der sogenannten "Kieswäsch" im Naherholungsgebiet Mainaue sind bislang noch völlig unklar.

Eindeutige Unfallspuren im Uferbereich

Polizeibeamte aus Kulmbach hatten zuvor eine Unfallstelle im Uferbereich festgestellt. Im Bereich einer Kurve fanden die Beamten ein Kfz-Kennzeichen. Außerdem waren mehrere umgedrückte Sträucher sowie ein etwa 100 Quadratmeter großen Ölfilm im Wasser sichtbar. Der Verdacht, dass ein Fahrzeug in den See geraten sein könnte, bestätigte sich im weiteren Verlauf.

Taucher haben die "Kieswäsch" abgesucht

Einsatzkräfte der Feuerwehr und Taucher der Wasserwacht unterstützten die Polizei bei der Bergung des Wagens. Gleichzeitig wurde das Gewässer von der Wasserwacht großräumig nach möglichen Insassen abgesucht, auch eine Drohne kam dabei zu Einsatz. Von dem oder den Fahrern fehlt jedoch jede Spur. Zur Klärung der Hintergründe hat die Kriminalpolizei nun die Ermittlungen aufgenommen.