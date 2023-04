Landkreis Kronach tritt bei - Bald ganz Oberfranken im VGN?

Der Landkreis Kronach wird im kommenden Jahr Teil des Verkehrsverbunds Großraum Nürnberg (VGN). Das hat der Kreistag am Montag einstimmig beschlossen. Landrat Klaus Löffler (CSU) nennt die Entscheidung eine "großartige Sache", der VGN könne sich mit dem Landkreis Kronach auf ein attraktives Mitglied freuen, heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt.

Mit dem Beitritt zum 1. Januar 2024 setze man den eingeschlagenen Weg in Sachen Mobilitätskonzept fort und könne damit allen Generationen im Landkreis neue Perspektiven im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs aufzeigen. Die Fahrgäste würden durch die Entscheidung zum VGN-Beitritt von einheitlichen Ticketpreisen, abgestimmten Fahrplänen und einheitlichen Fahrgastinformationen profitieren, heißt es von Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU). Der Beitritt sei ein starkes Signal für den ÖPNV in der Region.

Landkreis Kronach tritt Bayerns größtem Verkehrsverbund VGN bei

Der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg ist mit knapp 16.000 Quadratkilometern nach dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg derzeit flächenmäßig der zweitgrößte Verbund in Deutschland und der größte in Bayern.

Bislang herrschten vor allem in den relativ weit von Nürnberg entfernten Landkreisen wirtschaftliche Bedenken. Das aber hat sich geändert, weil das Bayerische Verkehrsministerium die Integration in Verkehrsverbünde inzwischen mit bis zu 90 Prozent der Kosten fördert. Im März waren daher bereits die Stadt Hof sowie die Landkreise Hof, Wunsiedel und Kulmbach dem VGN beigetreten. In Oberfranken stehen damit nur noch die Entscheidungen in Stadt und Landkreis Coburg zu einem möglichen VGN-Beitritt aus.