Landkreis Kronach kauft Wasserschloss Mitwitz

Das Wasserschloss Mitwitz wird demnächst dem Landkreis Kronach gehören. Wie das Landratsamt mitteilt, ist der notarielle Kaufvertrag zwischen Baron Theodor Rasso Freiherr von Cramer-Klett und Landrat Klaus Löffler heute unterzeichnet worden. Der Kreistag Kronach hatte in der letzten Woche den Kauf des Wasserschlosses, der Nebengebäude, des Schlossparks und des Parkplatzes einstimmig beschlossen. Morgen sollen weitere Einzelheiten zu dem Deal bekanntgegeben werden.

Schlossgeschichte geht zurück bis ins 13. Jahrhundert

Seit 1977 übt der Landkreis Kronach ein 99 Jahre dauerndes Nutzungsrecht an Teilen des Schlosses und des Schlossparks aus, als Gegenleistung für Sanierungs- und Revitalisierungsmaßnahmen. Das Schloss lässt sich bereits im 13. Jahrhundert im Besitz der Freiherren von Schaumburg nachweisen. Durch Um- und Anbauten unter Hans Veit von Würtzburg entstand der Renaissancebau 1596 bis 1598 in seiner jetzigen Gestalt. Seit 1922 befindet sich das Wasserschloss in Besitz der Familie Cramer-Klett.