Landkreis Kitzingen will CO2-neutral und energieautark werden

Der Landkreis Kitzingen unternimmt momentan Einiges, um CO2-neutral und energieautark zu werden. Pünktlich zum Beginn der kühlen Jahreszeit ist jetzt im Landratsamt Kitzingen die neue Palletheizung in Betrieb gegangen. Die Anlage hat für den gesamten Behördenkomplex eine Leistung von 250 Kilowattstunden und kostet 374.000 Euro.

Die Pelletheizung ersetzt die alte Gasheizung, die beim Bau des Landratsamtes 1988 eingebaut worden war. "Das Landratsamt Kitzingen heizt ab sofort CO2-neutral mit Holz", freut sich Landrätin Tamara Bischof.

Auch Schulen werden umgerüstet

Außerdem wird der Landkreis Kitzingen auf zweien seiner Schulen, dem Gymnasium Marktbreit und der Realschule Kitzingen große Photovoltaikanlagen installieren. Beide PV-Anlagen kosten zusammen knapp 450.000 Euro.

Am 1. Dezember soll der Umwelt- und Bildungs-Ausschuss dem Bau der PV-Anlagen abschließend zustimmen. Für seine Realschule in Dettelbach hat der Landkreis Kitzingen bereits eine Pelletheizung in einem mobilen Container bestellt, für 235.000 Euro. Diese Anlage soll demnächst geliefert werden und die alte Gasheizung ersetzen.

Photovoltaik-Pläne in Iphofen

Die Stadt Iphofen im Lkr. Kitzingen hat am Montag im Stadtrat beschlossen, die Planungen für den Bau einer großen Photovoltaikanlage mit Batteriespeichern und einer eigenen Trafostation für rund 1,5 Millionen Euro weiter zu verfolgen. All das soll 2023 umgesetzt werden.