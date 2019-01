Landkreis Kitzingen: Polizei hebt illegales Waffenlager aus

Wie das Bayerische Landeskriminalamt heute mitteilt, fand der Polizeieinsatz wegen des Verdachts auf unerlaubten Waffenbesitz bereits am Montag (14.01.19) statt. Der genaue Ort wird nicht genannt. Es handele sich aber um einen 1.000 Einwohner-Ort im südlichen Landkreis Kitzingen, so ein Sprecher des LKA auf Anfrage von BR24. Zuvor war bei der Polizeiinspektion Kitzingen ein Hinweis eingegangen, dass ein 67-jähriger Rentner mehrere Handgranaten und Schusswaffen bei sich horten würde.

Hinweis brachte die Ermittler auf die Spur

Diesem Hinweis gingen die Polizeibeamten nach. Nachdem die Staatsanwaltschaft Würzburg die Durchsuchung des Wohnanwesens angeordnet hatte, stellten die Beamten auf dem Anwesen Waffen und Munition fest. Nach Räumung des Hauses fanden die Ermittler mehrere Handgranaten, Schusswaffen sowie Munition und Munitionsteile verschiedener Kaliber und stellten diese sicher.

Rentner ließ sich widerstandslos festnehmen

Der Tatverdächtige war währenddessen nicht vor Ort, konnte aber in seiner Zweitwohnung festgestellt werden. Da zu diesem Zeitpunkt nicht klar war, ob der Rentner über weitere Waffen oder Sprengmittel verfügt, wurden Kräfte des Spezialeinsatzkommandos für die vorläufige Festnahme hinzugezogen. Diese erfolgte am nächsten Tag in den Mittagsstunden widerstandslos, so das LKA.