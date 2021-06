Landkreis Kelheim: Nächste Etappe für XXL-Schwertransport

Etappenziel "Nato-Rampe"

Um den Untergrund zu schützen, werden von der Transportfirma spezielle Matten eingesetzt. Als der Konvoi den Berg passiert hatte, führte seine Fahrt mit wenigen Kilometern pro Stunde weiter über Weltenburg. Zwischen Straubing und Eining soll der Transport voraussichtlich am Abend dann sein Etappenziel bei der sogenannten Nato-Rampe erreichen, wo die beiden Reaktoren über Nacht abgestellt werden. Dies sollte eigentlich schon am Nachmittag der Fall sein, der Transport wird sein Ziel aber nun wegen der Probleme am Berg mit Verspätung erreichen.

Da der Konvoi nicht überholt werden kann und auch kein Gegenverkehr möglich ist, ist der Abschnitt für den Verkehr gesperrt. Die beiden Reaktoren sollen am kommenden Sonntag am Ziel in Neustadt an der Donau ankommen. Dort werden sie in der Raffinerie für die Heizöl- und Dieselproduktion benötigt.