Landkreis Kelheim: Mehrere Verletzte bei Busunglück

Im Landkreis Kelheim sind am Morgen bei einem Busunfall auf der A93 mehrere Menschen verletzt worden. Laut Polizei waren bis zu 50 Personen in dem Fahrzeug. Die Verletzten werden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Reisebus sei am Morgen ohne Beteiligung anderer Fahrzeuge umgekippt, sagte ein Sprecher der Polizei. Am Dreieck Saalhaupt bei der Überfahrt von der A93 auf die B15 sei der Bus ins Schlingern geraten. Nach ersten Berichten seien mehrere Insassen leicht verletzt.

Wie es genau zu dem Unfall nahe Bad Abbach kam, war zunächst unklar. Auch weitere Einzelheiten etwa zum Ablauf waren zunächst noch unbekannt. Ersten Berichten zufolge war der Bus von Italien nach Tschechien unterwegs.