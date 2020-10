Landkreis Hof: Unbekannte sprengen Geldautomat

Einen Bargeldbetrag im mittleren fünfstelligen Bereich sollen Unbekannte in der Nacht zum Freitag erbeutet haben. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter zuvor einen Geldautomaten in Berg im Landkreis Hof gesprengt.

Kripo Hof sucht nach Bankautomaten-Sprengern

Gegen 03.00 Uhr knackten die Unbekannten mithilfe eines Gasgemisches den Automaten und verursachten im Vorraum des Bankgebäudes einen Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro. Eine sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahme und der Einsatz eines Polizeihubschraubers blieben bislang ohne Erfolg. Die Ermittler erhoffen sich deshalb Zeugenhinweise. Die Untersuchung des Tatorts hat die Kripo Hof zusammen mit Sprengstoffspezialisten aus München übernommen.

Zahlreiche Aufbrüche von Geldautomaten in Oberfranken

Die Zahl der Automaten-Aufbrüche in Oberfranken steigt damit um einen weiteren Fall. In den vergangenen Monaten waren zahlreiche Geldautomaten geknackt worden: Neben Vorfällen in Selbitz und Issigau (beides Lkr. Hof) sowie Aufbrüchen bei Bayreuth und Lichtenfels wurde zuletzt Ende August ein Automat in Selb (Lkr. Wunsiedel) gesprengt.